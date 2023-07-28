ФСБ задержала жителя Орловской области, который собирался воевать на стороне ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области, который собирался уехать на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что мужчина поддерживал связь с украинским военизированным объединением, признанным в России террористическим.

«Мужчина даже подал заявления в СБУ и МИД Украины, которые разъяснили ему порядок действий по выезду», – указано в сообщении.

Сейчас мужчина задержан, заведено дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и воевать против России. Отмечается, что мужчину задержали во время его попытки выезда на Украину.

В настоящее время ведется следствие. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о госизмене.