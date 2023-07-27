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Происшествия 27 июля 2023 18:54

В Брянской области задержали мужчину, который планировал воевать за Украину

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В Брянской области задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и воевать против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Брянской области.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали во время его попытки выезда на Украину.

В настоящее время ведется следствие. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

#госизмена #фсб
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