В Брянской области задержали мужчину, который планировал воевать за Украину

В Брянской области задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и воевать против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Брянской области.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали во время его попытки выезда на Украину.

В настоящее время ведется следствие. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о госизмене.