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В Брянской области задержали мужчину, который планировал воевать за Украину
В Брянской области задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и воевать против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Брянской области.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», – указано в сообщении.
Отмечается, что мужчину задержали во время его попытки выезда на Украину.
В настоящее время ведется следствие. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
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