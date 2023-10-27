На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о покушении на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас Олег борется за жизнь. После покушения на него, произошедшего сегодня ночью, Олег потерял много крови. Никакой поножовщины не было. В Олега дважды стреляли», – указано в сообщении.

Рогов попросил своих подписчиков молиться за Царева.