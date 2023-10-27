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На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о покушении на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сейчас Олег борется за жизнь. После покушения на него, произошедшего сегодня ночью, Олег потерял много крови. Никакой поножовщины не было. В Олега дважды стреляли», – указано в сообщении.
Рогов попросил своих подписчиков молиться за Царева.
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