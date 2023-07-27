ФСБ требует взыскать с ПАО «Туполев» около 800 млн рублей

Федеральная служба безопасности подала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Туполев». Сумма ее требований составляет 798,9 млн рублей. Заявление ФСБ было зарегистрировано 26 июля. Слушание по делу пока не назначено.

При этом 26 июня этого года Арбитражный суд РТ зарегистрировал иск ПАО «Туполев» к АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова» о взыскании 452, 4 млн рублей неосновательного обогащения. Дело назначено к рассмотрению на 15 августа. 20 июня производственная компания «БРАСК» потребовала признать ПАО «Туполев» банкротом. Это заявление в московском арбитраже пока оставлено без движения: заявитель не оплатил госпошлину.

Напомним, в Казани располагается филиал ПАО «Туполев» — Казанский авиационный завод им. Горбунова. Предприятие производит стратегические ракетоносцы Ту-160, их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

12 июля КАЗ им. С.П. Горбунова посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Также его проинформировали, что в соответствии с гособоронзаказом ведется производство еще двух Ту-160.

Ранее, в ходе визита в Казань главы Правительства РФ Михаила Мишустина, стало известно о том, что Казанский авиазавод приступает к серийному производству Ту-214. Для этого ему выделят более 80 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что в основе принятого решения — полная оснащенность Ту-214 отечественными комплектующими, в том числе отечественным двигателем ПС-90А.

Советник Премьер-министра РТ Назир Киреев отметил нашему агентству, что производство гражданских самолетов в Казани в кооперации с другими предприятиями можно довести до 100 единиц в год.