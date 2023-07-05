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ФСБ предотвратила теракт в Южно-Сахалинске
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На Сахалине задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте и в военкомате, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, по данному факту возбуждены дела о госизмене и приготовлении к теракту.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники ФСБ и пограничники в Екатеринбурге при попытке пересечения границы России задержали россиянина, который оказывал финансовую поддержку ВСУ.
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