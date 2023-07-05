В Екатеринбурге задержали россиянина, который финансировал ВСУ

Сотрудники ФСБ и пограничники в Екатеринбурге при попытке пересечения границы России задержали россиянина, который оказывал финансовую поддержку ВСУ, сообщает ТАСС.

Мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. В настоящее время избрана мера пресечения в виде ареста.