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В Екатеринбурге задержали россиянина, который финансировал ВСУ
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Сотрудники ФСБ и пограничники в Екатеринбурге при попытке пересечения границы России задержали россиянина, который оказывал финансовую поддержку ВСУ, сообщает ТАСС.
Мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. В настоящее время избрана мера пресечения в виде ареста.
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