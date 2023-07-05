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Происшествия 5 июля 2023 09:43

В Екатеринбурге задержали россиянина, который финансировал ВСУ

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Сотрудники ФСБ и пограничники в Екатеринбурге при попытке пересечения границы России задержали россиянина, который оказывал финансовую поддержку ВСУ, сообщает ТАСС.

Мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. В настоящее время избрана мера пресечения в виде ареста.

#фсб
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