ФСБ дополнила перечень военных сведений, которые могут быть использованы против России

Федеральная служба безопасности обновила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не содержат государственную тайну, но при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

Соответствующий приказ директора ведомства опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Вступить в силу он должен с 1 декабря текущего 2022 года.

Предыдущий вариант списка был утвержден в сентябре 2021 года. Теперь в формулировки ряда пунктов внесены изменения: некоторые из них расширены, некоторые — сокращены.

В частности, в пункт 3-й перечня включены сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности, а в пункт 4-й — данные о строящихся объектах войск и воинских формирований (в дополнение к присутствовавшим там уже построенным).

Кроме того, в пункт 9-й к сведениям о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении, добавили данные об организациях, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов.

При этом в 18-м пункте из числа подобных сведений исключены данные о подготовке и заключении международных договоров, если речь идет о случаях исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов в сфере международных отношений. Для остальных лиц ограничения сохраняются.

Аналогично из 19-го пункта исключены сведения об организации и обеспечении безопасности высших должностных лиц, если речь идет об исполнении служебных обязанностей. В остальных случаях всё остается по-прежнему.