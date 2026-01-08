Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

Говорят, все вкусное – вредно. Чтобы убедиться или опровергнуть это, «Татар-информ» собрал топ самых популярных напитков. О том, чего из этого нужно категорически избегать, а что не несет большого вреда, «Татар-информу» рассказала врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Казани Юлдуз Казыханова.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Некоторые безалкогольные напитки для желудочно-кишечного тракта опасны»

С тем фактом, что алкогольные напитки несут огромный вред здоровью, спорить не приходится. Врачи утверждают: безопасной дозы алкоголя не существует вовсе.

«Многие люди не задумываются, что и безалкогольные напитки могут не всегда быть полезными. Можно с уверенностью сказать: некоторые напитки опасны для нашего желудочно-кишечного тракта. Злоупотребляя ими, можно заболеть в том числе столкнуться с заболеваниями пищеварительной системы, например избыточным вздутием или острым гастритом», – рассказала врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Казани Юлдуз Казыханова.

Юлдуз Казыханова Фото: © предоставлено пресс-службой 7-й ГКБ г. Казани

Пожалуй, самым нейтральным и, можно сказать, безвредным напитком является вода. Вопреки распространенному мнению, необязательно выпивать в сутки 2–2,5 литра именно воды.

«Это довольно старый стереотип. На деле учитывается любая жидкость, даже бульон. Однако нельзя каждый день пить литр воды и дополнять его литром сладкой газировки», – подчеркнула медик.

«Татар-информ» сделал подборку напитков, которые пользуются наибольшим спросом, и узнал у Юлдуз Казыхановой, какими из них лучше не дополнять свой рацион и почему.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сок не даст того же количества клетчатки, что целый апельсин»

Газировка

Неотъемлемый элемент газированных напитков, если речь идет не о минеральной воде, – это большое количество сахара, растворенного в воде. Они часто имеют яркий, притягательный цвет из-за добавленных красителей, за качество которых ручаться сложно.

«Другой неотъемлемый элемент – газы, которые раздувают желудок. Избыточное увеличение давления в желудке может проявляться отрыжкой, дискомфортом, чувством распирания и болью», – объяснила гастроэнтеролог.

Что касается газировки без сахара, то технически это звучит как более полезный продукт, ведь сахар там заменен. На самом деле далеко не все сахарозаменители безопасны. Даже если напиток, что называется, zero sugar, в нем остаются консерванты и красители.

Соки: фруктовые и овощные

По мнению врача, производители добавляют в соки не меньше красителей, консервантов и сахара, чем в газировку. Это касается как фруктовых соков, так и овощных.

«Почему я, как гастроэнтеролог, отдаю предпочтение свежим овощам и фруктам, нежели сокам? Сок и нектар не дадут нам того же количества клетчатки, что целые морковь или апельсин, потому что мякоть удалена», – заметила Юлдуз Казыханова.

Полезнее будет сделать свежевыжатый сок своими руками, считает врач. Но приготовление сока – это опять же искусственное уменьшение количества клетчатки. Все же лучше съесть сам фрукт или овощ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Молоко

«Если у вас нет индивидуальной непереносимости, обязательно пейте молоко – это хороший способ получить жиры и кальций», – отметила врач.

Кстати, сегодня татарстанцы потребляют мало молока, а значит, и кальция – это губительно влияет на здоровье костей и зубов. Ранее «Татар-информ» рассказывал, сколько молока в день нужно пить, чтобы избежать дефицита кальция.

Молочный коктейль

Как правило, молочный коктейль составляют такие ингредиенты, как молоко, мороженое, сахар, сливки и сок. Если не готовить такой напиток ежедневно и использовать качественные продукты, вреда для здоровья не будет. А что можно сказать про те пакетированные коктейли, которые продают в магазинах?

«Если вы сами размололи клубнику и смешали ее с молоком – это одно дело. Купив клубничный или шоколадный коктейль в супермаркете, вы наверняка обнаружите в его составе вредные пальмовые масла и сахар. Также продукт содержит окислители и антиоксиданты, которые добавляют, чтобы он дольше хранился, вкусно пах и лучше продавался», – сказала гастроэнтеролог.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Разницы между холодным и горячим кофе нет»

Чай

«Мы, медики, не против чая. К тому же в Татарстане это часть национальной кухни. Если чай хороший, будь он черный, зеленый, красный или белый, то противопоказаний к употреблению нет», – сказала Юлдуз Казыханова.

Чай содержит кофеин, а в некоторых сортах его даже больше, чем в кофе. Тем, кто страдает гипертонией, лучше не пить много чая. Лучше заменить его на травяной сбор, но даже ромашку и мяту надо пить по индивидуальным показаниям, учитывая аллергические реакции.

Фото: © «Татар-информ»

Бабл-чай

Бабл-ти сегодня в тренде. Он распространен почти во всем мире, продажи растут из года в год. На главных улицах крупнейших городов, в том числе Казани, появляются заведения, в которых подают именно этот заветный напиток.

В чем его секрет? Бабл-ти – это чай с молоком с добавлением желейных шариков с соком внутри или шариков из тапиоки – зернистого крахмалистого продукта, который получают из корней растения маниока.

«Тапиока сладкая сама по себе. Понятно, что сахарный сироп, в котором вымачивают шарики, тоже сладкий. Я бы не стала рекомендовать этот модный напиток», – подчеркнула Юлдуз Казыханова.

Холодный и горячий кофе

«Нельзя сказать чего-то плохого о кофе. Он хорошо влияет на печень, но всегда нужно брать во внимание качество продукта и того, с чем мы его перемешиваем», – уверена медик.

В день можно пить до трех-четырех чашек хорошего черного кофе, но только если вы нормально его переносите.

Противопоказаниями к употреблению кофе являются:

бессонница;

тахикардия;

проблемы с пищеварением.

Сегодня большой популярностью пользуется холодный кофе. Основные его потребители – молодежь, представители поколения Z. Среди самых известных холодных напитков – айс-латте, колд-брю и фраппучино.

«Я не вижу разницы между холодным и горячим кофе, если говорить о вреде для здоровья. В любом случае, если вы добавите в напиток очень сладкие взбитые сливки или сиропы, вы сделаете его вкусным, но в то же время менее полезным», – считает врач-гастроэнтеролог.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Энергетики – самый страшный пункт списка

Изотоники

Изотоники – специальные напитки, которые предназначены для поддержания водно-солевого баланса и восполнения электролитов. Как правило, их используют спортсмены во время нагрузок.

«Изотоники противопоказаны людям с сахарным диабетом и рядом других заболеваний. Надо быть осторожнее с ними. Вообще вкусный напиток на воде можно сделать самому. Бросьте в бутылку или стакан листы мяты, кусочек фрукта и овоща. Много железа и других полезных микроэлементов от стакана воды с кусочком яблока вы не получите, но и здоровью не навредите», – отметила врач.

Энергетики

«Наверное, все доктора крайне негативно относятся к употреблению энергетических напитков. Я не буду исключением. Я один из главных противников энергетиков», – сказала Юлдуз Казыханова.

В банке энергетика содержатся большие дозы сахара, а также кофеина и таурина – это психостимуляторы, которые вызывают массу побочных эффектов для центральной нервной системы и органов.

«К сожалению, мы видим некую моду – постоянно пить энергетики, усиливая свою психоэмоциональную активность. Встречаются пациенты, которое долгое время употребляют вместо любой жидкости только энергетики. Трудно представить, какой вред они наносят своему организму», – констатировала доктор.

Безалкогольный глинтвейн

«Это традиционный зимний напиток на основе вишневого и гранатового сока. О минусах сока мы уже говорили, но глинтвейн может быть в нашей жизни как эпизодическая история для создания новогоднего настроения», – сказала медик.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лучше всего пить травяные чаи с добавлением фруктов, ягод и трав»

«Можно своими руками сделать напиток, например фруктовый или овощной сок, менее сладким и концентрированным. Разбавляйте его в пропорции 50/50 с водой. После чашки кофе советую пить чашку воды. И, конечно, не смешивайте ни один из упомянутых напитков с алкоголем», – посоветовала гастроэнтеролог.

По словам Юлдуз Казыхановой, в определенное время года лучше потреблять как сезонную еду, так и сезонные напитки:

летом в воду можно добавлять листы мяты и мелиссы;

зимой – клюкву и шиповник.

«Лучше всего пить травяные чаи с добавлением фруктов, ягод и трав. Идеального температурного режима напитка нет, но не стоит пить и ледяную воду, и кипяток», – заключила врач.