news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
28 апреля 2022  17:00

ФРГ рассмотрит возможность включения Сбербанка в новый пакет санкций ЕС

news_top_970_100

Германия намерена рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. 

Агентство отмечает, что ранее Германия была одним из государств – членов ЕС, которые не поддерживали отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Инициаторами включения российских банков в санкционный список тогда выступили Польша и страны Прибалтики, оказав давление и на ФРГ.

Немецкое Правительство беспокоилось о том, что санкции против Сбербанка затруднят платежно-расчетные операций в сфере энергетики. Но позиция Германии изменилась после появления у нее новых поставщиков энергоресурсов.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.

Сейчас Европейский Союз намерен постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля. Однако некоторые европейские страны все еще зависят от энергоресурсов из России, поэтому лидеры союза решили не устанавливать крайний срок отказа от поставок.

 

#антироссийские санкции #фрг #евросоюз
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100