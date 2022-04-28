ФРГ рассмотрит возможность включения Сбербанка в новый пакет санкций ЕС

Германия намерена рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что ранее Германия была одним из государств – членов ЕС, которые не поддерживали отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Инициаторами включения российских банков в санкционный список тогда выступили Польша и страны Прибалтики, оказав давление и на ФРГ.

Немецкое Правительство беспокоилось о том, что санкции против Сбербанка затруднят платежно-расчетные операций в сфере энергетики. Но позиция Германии изменилась после появления у нее новых поставщиков энергоресурсов.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.

Сейчас Европейский Союз намерен постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля. Однако некоторые европейские страны все еще зависят от энергоресурсов из России, поэтому лидеры союза решили не устанавливать крайний срок отказа от поставок.