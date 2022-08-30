ФРГ предложила ЕС приостановить визовое соглашение с Россией

Германия предложила прекратить выдачу многолетних виз россиянам, а также приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после закрытого заседания Кабмина.

«Мое предложение было бы... приостановить соглашение (ЕС) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана», — цитирует ее ТАСС.

Таким образом, считает она, получится сгладить разногласия между странами ЕС, возникшие в данном вопросе. Так, некоторые государства — Финляндия, Латвия, Чехия и Эстония — выступают за полный запрет на выдачу виз россиянам, а другие, к примеру Португалия и Греция, не поддерживают эту инициативу.

Ранее издание Politico предполагало, что ЕС не запретит выдачу виз россиянам, а пойдет другим путем — сделает процесс дольше и дороже.