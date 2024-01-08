Если киевский режим продолжит наносить удары по Белгороду, то западные страны могут оставить его без финансовой помощи. Такое заявление сделала обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

«Мы отчетливо видим, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться. Это риск», – утверждает Барте, отмечая, что при такой политике Киева западным лидерам «будет сложнее соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной».

По ее словам, Запад не поддерживает стратегию Киева, которая приводит к жертвам среди мирного населения, и в западных столицах будут внимательно за этим следить, пишет «Российская газета».

При этом ранее, отвечая на вопрос об отношении Франции к действиям ВСУ, нанесших 30 декабря удар запрещенными кассетными боеприпасами по мирным жителям Белгорода, французский МИД заявил о легитимной обороне Украины.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя отметил, что несмотря на теракт, совершенный киевским режимом, ВС РФ продолжат наносить удары только по военной инфраструктуре противника.