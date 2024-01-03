Медведев резко отреагировал на слова МИД Франции об ударах ВСУ по Белгороду

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Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление французского МИД о том, что удары ВСУ по Белгороду является «легитимная оборона».

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами <...> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Отвечая на вопрос ТАСС об отношении Франции к действиям ВСУ, нанесших удар запрещенными кассетными боеприпасами по мирным жителям Белгорода, французский МИД заявил о легитимной обороне Украины.

«Есть <...> атакуемое государство – Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – сказали в министерстве.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя отметил, что несмотря на теракт, совершенный киевским режимом, ВС РФ продолжат наносить удары только по военной инфраструктуре противника.