Французский политик назвал абсурдом недопуск России к расследованию по «Северным потокам»

Россия является собственником газопроводов «Северный поток», поэтому ее недопуск к расследованию прошлогодней диверсии — полный абсурд. Таким мнением с РИА Новости поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию — это ненормально», — полагает он.

Ранее стало известно, что Дания отказала России в допуске к расследованию диверсии. В МИД добавили, что Москва продолжит настаивать на своем участии.