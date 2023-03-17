Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Французский политик назвал абсурдом недопуск России к расследованию по «Северным потокам»
Россия является собственником газопроводов «Северный поток», поэтому ее недопуск к расследованию прошлогодней диверсии — полный абсурд. Таким мнением с РИА Новости поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию — это ненормально», — полагает он.
Ранее стало известно, что Дания отказала России в допуске к расследованию диверсии. В МИД добавили, что Москва продолжит настаивать на своем участии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»