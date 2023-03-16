Дания отказала России в участии в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Копенгаген не будет давать разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет Local Denmark, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов», – сказано в статье издания.

Авторы утверждают, что в Дании, Германии и Швеции «соблюдается верховенство права», поэтому расследованиям этих стран можно доверять.