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Дания отказала России в участии в расследовании диверсии на «Северных потоках»
Копенгаген не будет давать разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет Local Denmark, передает РИА Новости.
«Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов», – сказано в статье издания.
Авторы утверждают, что в Дании, Германии и Швеции «соблюдается верховенство права», поэтому расследованиям этих стран можно доверять.
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