Французский МИД: Макрон звонит Путину в основном по просьбе Зеленского

Наиболее частой причиной звонков Президента Франции Эммануэля Макрона Президенту РФ Владимиру Путину являются просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

В пример она привела звонки Макрона по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Именно благодаря этому, уверена представитель ведомства, удалось направить на станцию наблюдателей МАГАТЭ.

«Мы хотим сохранить открытым канал коммуникации», — добавила она в интервью RTVI. (цитата – «Известия»)

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что момент установления мира с Россией обязательно настанет, а до этих пор важно поддерживать диалог с ней.