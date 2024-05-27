Очередное тело военнослужащего Французского иностранного легиона обнаружили российские бойцы после штурма одной из позиций ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Фотографии, на которых хорошо видны шеврон с флагом Франции и эмблема легиона, разместил в своем телеграм-канале канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«На Донецком направлении в ходе штурма опорника был обнаружен труп иностранного гостя. Шеврон – Второго иностранного парашютного полка Французского иностранного легиона. Судя по всему, номер расчета легкой ротной минометной системы М224 калибра 60 мм», – прокомментировал фотографии журналист.

Ранее мы уже публиковали видео, на котором российские бойцы показывают останки французского солдата удачи. По предварительным данным, оно было снято в районе Часова Яра.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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