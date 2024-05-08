О первых погибших из числа военнослужащих французского Иностранного легиона в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщил в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Солдаты французского Иностранного легиона, накануне прибывшие на ЛБС, понесли первые потери под Часовым Яром. Речь идет о семерых погибших – при том, что передовая группа лягушатников насчитывает около 100 человек, набранных из 3-го пехотного полка», – написал журналист.

Кроме того, появилось видео от российских бойцов, которое они сняли после захвата одной из подконтрольных ВСУ позиций. На записи демонстрируется тело солдата с французскими шевронами.

Автор публикации отмечает, что тело может принадлежать украинскому военнослужащему, использующему подобные нашивки.

«Зная любовь укропов навесить на себя символику Белого Хозяина в виде тех же пендостанских шевронов, в которых ходит половина ВСУ, это может быть чисто дань поклонения французам от быдла. В надежде, что это ускорит отправку регулярных войск Франции», – говорится в комментарии к видео.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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