Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром – видео (18+)
О первых погибших из числа военнослужащих французского Иностранного легиона в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщил в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Солдаты французского Иностранного легиона, накануне прибывшие на ЛБС, понесли первые потери под Часовым Яром. Речь идет о семерых погибших – при том, что передовая группа лягушатников насчитывает около 100 человек, набранных из 3-го пехотного полка», – написал журналист.
Кроме того, появилось видео от российских бойцов, которое они сняли после захвата одной из подконтрольных ВСУ позиций. На записи демонстрируется тело солдата с французскими шевронами.
Автор публикации отмечает, что тело может принадлежать украинскому военнослужащему, использующему подобные нашивки.
«Зная любовь укропов навесить на себя символику Белого Хозяина в виде тех же пендостанских шевронов, в которых ходит половина ВСУ, это может быть чисто дань поклонения французам от быдла. В надежде, что это ускорит отправку регулярных войск Франции», – говорится в комментарии к видео.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»