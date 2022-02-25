Французский АСВЕЛ отказался лететь в Казань на игру против УНИКСа в рамках Евролиги

Французский клуб АСВЕЛ отказался лететь в Россию на матчи против казанского УНИКСа и петербургского «Зенита» в рамках баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова президента клуба Тони Паркера.

По словам президента АСВЕЛа, в связи с нынешней ситуацией, клубные и личностные ценности не позволяют команде ехать в Россию.

«Я уже разговаривал с командой перед матчем с берлинской «Альбой» и сказал им, что мы не поедем в Россию. С нашими ценностями, клубными и моими, мы ни при каких обстоятельствах не поедем в Россию на следующей неделе. Мы живем в 2022 году и не можем принять такие вещи. Это нонсенс», – сказал Тони Паркер.

Напомним, ранее Евролига официально объявила об отмене встречи 27-го тура регулярного чемпионата между УНИКСом и «Басконией». Причиной переноса называется спецоперация России на территории Украины.