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Спорт
25 февраля 2022  07:24
Дамир Садриев

Французский АСВЕЛ отказался лететь в Казань на игру против УНИКСа в рамках Евролиги

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Французский клуб АСВЕЛ отказался лететь в Россию на матчи против казанского УНИКСа и петербургского «Зенита» в рамках баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова президента клуба Тони Паркера.

По словам президента АСВЕЛа, в связи с нынешней ситуацией, клубные и личностные ценности не позволяют команде ехать в Россию. 

«Я уже разговаривал с командой перед матчем с берлинской «Альбой» и сказал им, что мы не поедем в Россию. С нашими ценностями, клубными и моими, мы ни при каких обстоятельствах не поедем в Россию на следующей неделе. Мы живем в 2022 году и не можем принять такие вещи. Это нонсенс», – сказал Тони Паркер.

Напомним, ранее Евролига официально объявила об отмене встречи 27-го тура регулярного чемпионата между УНИКСом и «Басконией». Причиной переноса называется спецоперация России на территории Украины.

#БК Уникс #Баскетбол #Евролига
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