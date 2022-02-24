Евролига отменила ближайший матч УНИКСа против испанской «Басконии»

Баскетбольная Евролига официально объявила об отмене предстоящей встречи 27-го тура регулярного чемпионата между УНИКСом и «Басконией». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра была запланирована на 24 февраля в 22.30 по московскому времени.

Помимо матча казанского клуба, отменены также домашняя встреча санкт-петербургского «Зенита» с «Барселоной» и выездная игра московского ЦСКА с «Баварией». Причиной переносов называется операция России на территории Украины.

После 25 игр УНИКС с 13 победами располагается на 7-м месте в турнирной таблице баскетбольной Евролиги.