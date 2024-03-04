Франция первой в мире закрепила в Конституции право на аборт

Парламент Франции, обе палаты которого, Национальное собрание и Сенат, собрались на конгресс в Версальском дворце, утвердил поправку к Конституции республики, закрепляющую право женщин на аборт. Таким образом, Франция стала первой страной, где право на аборт закреплено в основном законе, сообщает ТАСС.

Совместного заседания двух палат транслировал парламентский телеканал Public Senat. Законодательную инициативу поддержали 780 из 925 депутатов и сенаторов, собравшихся на конгресс, отметила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который и был инициатором внесения этого положения в Конституцию, уже поддержал принятое парламентариями решение.

«Французская гордость и сигнал всему миру. Давайте вместе отпразднуем появление новой свободы в Конституции республики <...>. До встречи 8 марта, в Международный день прав женщин», — написал политик на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

Аборты во Франции разрешены с 1975 года, но прошлой осенью Макрон предложил придать соответствующей норме конституционный характер. Поправка носит символический характер и не «изменит подход женщин к абортам», отмечает французский телеканал BFM TV.

Согласно Конституции Пятой республики, действующей с 1958 года, внесение поправок в основной закон утверждается конгрессом, который собирается в Версале. Для этого требуется голоса не менее трех пятых от общего числа членов обеих палат парламента.

Собрание проводится вне Парижа, так как с 1873 года Президент Франции не имеет права посещать парламент в столице. Причиной принятия специального закона, ограничивающего полномочия главы государства, стал конфликт между тогдашним французским лидером Адольфом Тьером и парламентариями.

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