Франция отказала России в срочном заседании Совбеза ООН 24 января

Франция, председательствующая в Совбезе ООН, отказала России в созыве срочного заседания после крушения российского самолета Ил-76 и перенесла его на более позднее время. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Провести заседание сегодня в 23.00 по мск (15.00 по Нью-Йорку) призвал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что самолет, который перевозил украинских военнопленных для обмена, был сбит из ЗРК на территории Украины. Причем Киев изначально признал свою вину, а затем попытался скрыть следы.

«Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

По его мнению, таким образом Франция пытается выиграть время для Украины, которой нужно «выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение». Поэтому заседание состоится в 17.00 25 января по Нью-Йорку, или в 01.00 26 января по московскому времени.