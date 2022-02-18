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Политика
18 февраля 2022  01:40

Франция, Германия и еще четыре страны призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР

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Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия в ООН призвали Россию не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, указав, что такой шаг противоречит Минским договоренностям. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — подчеркнул, представляя заявление шести стран, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после заседания Совета безопасности всемирной организации.

Ранее Государственная Дума приняла проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой нижняя палата парламента обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину. 

Российский лидер, комментируя обращение законодателей, заявил, что при решении проблем Донбасса необходимо в первую очередь исходить «из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

#россия и украина #конфликт в донбассе
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