CNN: Вашингтон пока не намерен поставлять Киеву ракеты ATACMS
Вашингтон пока не планирует передавать Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом передает телеканал CNN, сообщает ТАСС.
Как рассказали источники, Вашингтон не хочет поставлять Киеву ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 км — Украина может воспользоваться такой возможностью и нанести удар по территории России, что приведет к эскалации ситуации.
На сегодня максимальный радиус действия вооружения, которое США передают Украине, не превышает 78 км.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что поставки ракет ATACMS Киеву втянут США в прямой конфликт с Москвой.