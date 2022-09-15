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Ру Тат
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Политика
15 сентября 2022  19:53

CNN: Вашингтон пока не намерен поставлять Киеву ракеты ATACMS

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Вашингтон пока не планирует передавать Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом передает телеканал CNN, сообщает ТАСС.

Как рассказали источники, Вашингтон не хочет поставлять Киеву ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 км — Украина может воспользоваться такой возможностью и нанести удар по территории России, что приведет к эскалации ситуации. 

На сегодня максимальный радиус действия вооружения, которое США передают Украине, не превышает 78 км.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что поставки ракет ATACMS Киеву втянут США в прямой конфликт с Москвой. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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