Fox News: РФ и США предложили мирный план по Украине

Россия и Соединенные Штаты предложили трехступенчатый план по урегулированию украинского конфликта, который предусматривает прекращение огня и проведение выборов на Украине, а затем – подписание окончательного соглашения. Об этом со ссылкой на источники рассказала в социальной сети X (прежде Twitter) репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

«Несколько иностранных дипломатических источников сообщили Fox, что США и Россия считают проведение новых выборов на Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. Этот пункт [плана] наверняка вызовет споры <...>», – написала корреспондент.

Позднее Хайнрич уточнила, что знакомый с ходом переговоров американский источник скорректировал эту информацию. По словам ее собеседника, вопрос о выборах обсуждается, и «это может быть частью будущих переговоров, но не сегодня».

Российская делегация на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состояла из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника Президента РФ Юрия Ушакова и руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.