Фотовыставку о детях с ВИЧ из Татарстана представят в Мюнхене

На международной конференции в Мюнхене представят татарстанскую фотовыставку о детях, которые живут с вирусом иммунодефицита человека. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель фонда «Нестрашно» Светлана Изамбаева.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Каждый год проходит Международная конференция по СПИДу в разных странах. В этом году конференция будет проходить в Мюнхене в Германии. Чтобы попасть на нее участнику, необходимо подать заявку и пройти целый спектр этапов: подготовить абстракты, направить текст выступления, отправить всю информацию», – отметила Светлана Изамбаева.

Руководитель фонда помощи детям и женщинам с ВИЧ направила несколько вариантов выступления. И получилось пройти с фотовыставкой «Недетский секрет». «Татар-информ» был на ее открытии в Казани. В своем выступлении Светлана Изамбаева расскажет о ее подготовке и идее, а также о программах фонда «Нестрашно», которые нацелены на поддержку людей, живущих с ВИЧ, и формирование приверженности этих людей к терапии и внимательному отношению к здоровью.

У Изамбаевой даже получилось выиграть специальную стипендию, которая покроет расходы на дорогу в Мюнхен и участие в конференции.

Сейчас подписи к фотографиям переводят на английский язык. Выставка будет идти на протяжении конференции с 18 до 27 июля.

Светлана Изамбаева рассказала «Татар-информу», что фонд переехал на новый сайт, теперь по этой ссылке будут доступны новости фонда. Например, сейчас фонд открывает набор подростков с вирусом иммунодефицита человека на летний слет.