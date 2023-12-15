«Они хотят, чтобы их услышали»: В Казани открылась фотовыставка о детях с ВИЧ

В национальной библиотеке Татарстана открыли фотовыставку «Недетский секрет». Ее организовал фонд Светланы Изамбаевой «Нестрашно». На снимках дети, которые живут с ВИЧ. Лиц почти на всех фотографиях не видно, ведь обычно ребята живут с закрытым ВИЧ-статусом – скрывают, что больны от общества, друзей и даже членов семьи.

«Эти фотографии – огромное доверие к нашему фонду, чтобы дети могли сказать вам, пусть и с закрытым лицом, о том, чего они хотят. Подростки хотят, чтобы их голоса были услышаны, это внутреннее обретение силы, когда человек может показать проблему ВИЧ», – отметила Светлана Изамбаева, открывая выставку.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Каждое фото сопровождается краткой подписью, в которой герой снимка высказывает свою боль: что родители умерли из-за вируса, потому что не принимали терапию, что страшно оказаться жертвой издевательств, что ВИЧ не передается по воздуху или через объятия, как многие думают.

Однако, по словам Изамбаевой, ребята не хотят, чтобы их жалели. Им достаточно, чтобы их понимали, не боялись и любили такими, какие они есть.

«Я поражен тому, что дети согласились поучаствовать в фотосессиях, потому не все готовы к этому. Кто-то боится, что даже со спины его могут узнать. Должен сказать, что у нас в республике есть люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией и не боятся открыть свой статус, потому что есть положительный отклик от общества. В частности, в Татарстане есть подростки, которые живут с открытым лицом. Их пример, их приверженность лечению помогают работать с другими людьми. Ведь у них хорошее будущее благодаря тому, что они не прерывают лечение и постоянно наблюдаются в медицинских организациях», – отметил главный врач Республиканского Центра-СПИД Нияз Галиуллин.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Он напомнил, что в семьях, где родители живут с вирусом, могут родиться совершенно здоровые дети. Главное условие – постоянно принимать лекарства и навещать врача.

«За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в республике родилось более четырех тысяч детей от ВИЧ-инфицированных матерей, и всего 140 детей живут с ВИЧ-инфекцией. Это говорит о том, что медицинские технологии сегодня отработаны, чтобы не допустить передачу вируса от матери к ребенку», – добавил главврач.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова в беседе с «Татар-информом» поделилась мнением, что ВИЧ – это та болезнь, которой могут заболеть все, и если молодежь в целом осведомлена о способах передачи вируса, то вот среднее и старшее поколение уверено, что с ним такого никогда не произойдет. Хотя по статистике люди старше 30 лет заражаются чаще.

Автор проекта фотограф Марина Нагорова из Йошкар-Олы. На выставке представлено порядка 40 работ, есть и фотографии, где четко видны лица – это дети и взрослые, которые живут с открытым статусом. Например, завершает экспозицию снимок семьи: счастливые жена, муж и трое детей. Рядом подпись: «Мы верим, что у ребят с ВИЧ все будет хорошо. Главное, помочь им адаптироваться в этом мире. У них обязательно будет семья, дети, как в этой счастливой семье, где у папы ВИЧ, а у мамы и детей – нет».

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Светлана Изамбаева рассказала, что в июне эта выставка поедет в Мюнхен на международную конференцию. А жители Казани могут увидеть ее уже сейчас. Фотовыставка будет работать в Национальной библиотеке до 10 января, посетить ее может любой желающий.