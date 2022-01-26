Уроженец Владимира Игнат Цоколаев представит фотопремьеру о старой Казани «Домовая книга»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ 27 января откроется первая персональная выставка Игната Цоколаева «Домовая книга». Проект молодого фотохудожника родом из Владимира посвящен казанцу, члену фотогруппы «Тасма» Шамилю Баширову и Казани – дореволюционной, советской и современной.

Игнат Цоколаев учился на архитектурном факультете во Владимирском университете, однако в 2015 году переехал в Казань. Сам автор выставки говорит, что в этом городе «случился толчок, и я отдался фотографии».

«Впервые в Казани я оказался в 2013 году. Мы тогда занимались фотоиндустрией, созданием здесь фотостудии – это направление тогда развивалось, был бум. Мы сделали пару коммерческих проектов. Момент, который являлся решающим, чтобы продолжать здесь свою деятельность, – это то, что города Золотого кольца (Владимир, где родился Игнат Цоколаев, входит в этот маршрут – прим. Т-и) показываются открыто, туристически доступно, а в Казани в 2013 году исторические объекты утопали в городской застройке – по сути существовали как некие артефакты. Захотелось остаться, чтобы запечатлеть их и рассказать об этом», – рассказал ИА «Татар-информ» фотограф.

Городская казанская архитектура – любимый объект его съемок до сих пор. В Галерее современного искусства будут представлены авторские серебряно-желатиновые отпечатки, сделанные в 2021-2022 годах с кадров, снятых на пленочные фотокамеры Mamiya RZ67 и Chamonix 45H-1.

Фотографией он начал заниматься ещё на родине, во Владимире. Сначала любительски, с 2010-2011 года уже осознанно. Выставку «Домовая книга» сам Игнат Цоколаев называет нехарактерным для себя проектом, потому что если прежде в объектив его попадали архитектурные находки, которые он обнаруживал во время длительных прогулок по городу и поисков связи между этими объектами старого города, то для создания выставки был выбран конкретный объект.

«Домовая книга» покажет повседневность и творчество Шамиля Баширова, попытается передать ощущение места и времени старого деревянного дома по улице Низенькой, где живет фотохудожник, а рядом уже построены современные элитные коттеджи. Эта фотоистория и о практиках освоения и сохранения городского пространства.

«Это конкретный человек и конкретный объект, а выставка тем не менее квинтэссенция всего, что я раньше делал. Историческая улица, исторический дом, которому больше 100 лет – поворот одновременно неожиданный и логичный для меня. Мы хорошо общались с известным казанским фотографом Лялей Кузнецовой. Шамиль Баширов ее друг. Я в его одноэтажном деревянном доме на улице Низенькой оказался благодаря Ляле Кузнецовой буквально летом. Весь проект снял за полгода, и снимался он целенаправленно. Шамиль Баширов – и архитектор, и художник. Это стало изначальной точкой соприкосновения», – подчеркнул Игнат Цоколаев.

Перфекционизм – почерк Игната как в съемке, так и при работе в лаборатории. Так что процесс печати продолжается, пока не достигнуто желаемое качество.

Фотопроект «Домовая книга» в Галерее современного искусства можно будет видеть до 15 марта.