Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фото татарстанского журналиста появилось на народном мемориале СВО в Москве
Фотопортрет нижнекамского журналиста Александра Комарова появился на народном мемориале специальной военной операции в Москве недалеко от Красной площади.
Мемориал возник в прошлом году рядом с храмом пророка Илии на улице Варварка после убийства военкора Владлена Татарского. Сейчас это всероссийский волонтерский проект по увековечиванию памяти о погибших участниках спецоперации.
Среди фотографий героев спецоперации размещен портрет нижнекамского журналиста Александра Комарова. Он отправился на фронт добровольцем в 2022 году, служил в батальоне «Алга». Погиб под Угледаром в феврале 2023 года.
Два дня назад, 24 июля, был день его рождения, Александру могло бы исполниться 38 лет. В этот день в память о нем в Центральной библиотеке Нижнекамска был открыт мемориал. Посвященная Александру памятная доска есть и в медиахолдинге НТР, где он проработал 13 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»