Фото татарстанского журналиста появилось на народном мемориале СВО в Москве

Фото: © «Татар-информ»

Фотопортрет нижнекамского журналиста Александра Комарова появился на народном мемориале специальной военной операции в Москве недалеко от Красной площади.

Мемориал возник в прошлом году рядом с храмом пророка Илии на улице Варварка после убийства военкора Владлена Татарского. Сейчас это всероссийский волонтерский проект по увековечиванию памяти о погибших участниках спецоперации.

Среди фотографий героев спецоперации размещен портрет нижнекамского журналиста Александра Комарова. Он отправился на фронт добровольцем в 2022 году, служил в батальоне «Алга». Погиб под Угледаром в феврале 2023 года.

Два дня назад, 24 июля, был день его рождения, Александру могло бы исполниться 38 лет. В этот день в память о нем в Центральной библиотеке Нижнекамска был открыт мемориал. Посвященная Александру памятная доска есть и в медиахолдинге НТР, где он проработал 13 лет.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.