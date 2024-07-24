В Нижнекамске открыли мемориал в память о журналисте Саше Комарове

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

В Центральной библиотеке Нижнекамска открыли мемориал в память о журналисте Александре Комарове. Сегодня, 24 июля, ему исполнилось бы 38 лет.

В уголке, посвященном известному журналисту и воину, погибшему на СВО, памятные фотографии, вырезки из газет, личные вещи и живые цветы. При жизни он был не только профессионалом своего дела, но и любящим сыном, мужем и отцом.

Жизнь Саши была полна обычных человеческих волнений и радостей: окончил школу, учился в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. Повзрослев и встав на ноги, стал корреспондентом Нижнекамской телерадиокомпании НТР, с экранов телевизоров рассказывал о жизни родного города, делился знаниями со зрителями.

Доброта и отзывчивость притягивали людей, к нему обращались за помощью, доверяли свои беды и проблемы. С 2015 года Саша в составе поискового отряда «Нефтехимик» ежегодно ездил на «Вахту памяти», поднимал бойцов времен Великой Отечественной войны, снимал фильмы про каждую поездку. Благодаря таланту Саши, зритель увидел цикл программ «Дорогами памяти». В декабре 2020 года приказом Минобороны Александра Комарова наградили знаком за отличие в поисковом движении. В этот же год новый виток получили не только его карьера, но и личная жизнь — он стал руководителем отдела производства программ телеканала НТР и завел семью. Женился на прекрасной девушке, воспитывал дочь.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Когда началась спецоперация, Саша сразу решил отправиться добровольцем на защиту Родины. Свою позицию он объяснил так: «Всегда были мысли, что надо внести свой вклад для победы. Когда объявили мобилизацию, в голове проскочила мысль: вот, наверное, тот момент, когда страна действительно просит народ, чтобы он ей помог».

Осенью 2022 года Саша заключил контракт и ушел в именной батальон «Алга» Республики Татарстан. Тогда, провожая его, коллеги, друзья, семья — все, кто его любил — верили, что он обязательно вернется с победой. Но потом пришло известие — пропал без вести. Все надеялись на чудо, но оно не случилось. Александр Комаров 6 февраля погиб в боях под Угледаром и был похоронен с воинским почестями на аллее славы в Нижнекамске.

Гибель Саши стала страшным ударом для всех. Его мама потеряла единственного сына, жена и дочь — любимого мужа и отца, опору и защитника, коллеги и друзья — надежного товарища и профессионального журналиста.

Время идет, жизнь продолжается, но Александр Комаров навсегда останется в сердцах и памяти тех, кого коснулась его доброта и отзывчивость. О нем с теплотой и тоской вспоминают коллеги:

«Когда Саша погиб — это был удар в самое сердце… Оно и сейчас болит от одной мысли, что его больше нет на этом свете. Саша был частью моей жизни. Все-таки почти 10 лет в одном кабинете, в одной команде… Я всегда считала его особенным, талантливым, добрым... Относилась к нему по-матерински, как к непослушному, но родному и любимому ребенку. Невозможно тяжело было провожать Сашу в последний путь… И тогда, и сейчас, мне трудно представить, что это навсегда и он уже не вернется. Его голос, взгляд, улыбка все еще со мной… Помню и буду помнить всегда», – рассказала Наталья Реджеп-Алиева, замгендиректора АО «Татмедиа», экс-директор НТР.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

«О Саше мы вспоминаем каждый день, он встречает нас каждое утро на работе, улыбается с фотографии в фойе. В день его рождения мы посетили его могилу, вспоминали какой он был: добрый, отзывчивый, талантливый профессионал своего дела, человек с большой буквы. Он был членом нашей семьи, поздравляли его с успехами в работе, гуляли на его свадьбе, провожали на СВО. Его помнит и моя маленькая дочь. Когда мы с коллегами приводили детей на работу, Саша их всегда развлекал, стал другом и для них. Дочь вспоминает его как героя», – делится Альбина Валеева, редактор отдела национального телерадиовещания.

Кристина Матвеева, начальник отдела производства и рекламы, отметила, что Сашка — это спектр эмоций, движений, слов.

«Его никогда не было много, скорее, не хватало. Он был бесподобен в интеллектуальных играх, в придумывании идей, в умении защищать близких и свои идеи. Он никогда не боялся высказывать свое мнение. Сашка мне снился несколько раз. Знаю, что у него все хорошо. Будь у меня хотя бы минута, чтобы увидеть его вновь, я бы обняла и сказала, что очень скучаю...», – говорит она.

С жизнью и творчеством Александра Комарова может ознакомиться любой желающий, посетив Центральную библиотеку имени Габдуллы Тукая. Его имя навсегда вписано в историю города, он останется на страницах газет, в записях телепередач, в сердцах родных, близких и коллег…

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

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