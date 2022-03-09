Форвард УНИКСа Хезонья - в символической пятерке недели баскетбольной Единой Лиги

Форвард УНИКСа Марио Хезонья попал в символическую пятерку недели баскетбольной Единой Лиги. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В домашнем матче против белорусского «Цмоки-Минск» хорват отметился трипл-даблом (25 очков + 12 передач + 12 подборов). Хезонья стал лучшим в составе обеих команд и по коэффициенту эффективности (42).

Помимо форварда казанской команды, в символическую сборную недели вошли также защитники Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань») и Алексей Швед (ЦСКА), а также форварды Андрей Зубков («Зенит») и Никола Милутинов (ЦСКА).

Стоит отметить, что в десятку лучших моментов недели баскетбольной Единой Лиги попали сразу 4 момента с участием Хезоньи в матче против «Цмоки-Минск»: 3 данка и 1 блок-шот.

Напомним, 27-летний баскетболист наряду с Тони Джекири и О Джеем Мэйо является одним из трех легионеров УНИКСа, оставшихся в расположении клуба.