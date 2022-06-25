Форвард УНИКСа Узинский покинул казанский клуб

Российский форвард УНИКСа Дмитрий Узинский покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 28 матчах Единой лиги, в среднем набирая 4,7 очка и совершая 1,3 подбора за игру. В 25 встречах Евролиги средняя статистика форварда составила 2.6 очка и 0.7 подбора за 10:48 минуты на паркете.

Напомним, помимо Узинского команду уже покинули Артем Комолов и Артем Клименко. Продлили контракты с казанским клубом Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев и Георгий Жбанов.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.