Форвард УНИКСа о матче против «Басконии»: Победу нам принесла командная работа

Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Евролиге над испанской «Басконией», отметив хорошую командную работу хозяев.

Спортсмен рассказал, насколько серьезно команда готовилась к матчу.

«Знали, что у „Басконии“ очень сильная, молодая и талантливая команда. Они бегут при первой возможности, поэтому играть против них нелегко. Но сегодня мы были сильнее. Это командная победа», — отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что индивидуальные очки тоже имеют значение, но результат складывается из жесткой и агрессивной защиты всей команды.

«Для меня самое важное, что мы очень хорошо делились мячом, а также контролировали щит. „Баскония“ — первая в Евролиге по подборам в нападении, и мы были готовы к этому», — рассказал игрок, выразив надежду, что казанцы продолжат показывать хорошую командную работу.