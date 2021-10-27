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Ру Тат
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27 октября 2021  22:54
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа о матче против «Басконии»: Победу нам принесла командная работа

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Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Евролиге над испанской «Басконией», отметив хорошую командную работу хозяев.

Спортсмен рассказал, насколько серьезно команда готовилась к матчу.

«Знали, что у „Басконии“ очень сильная, молодая и талантливая команда. Они бегут при первой возможности, поэтому играть против них нелегко. Но сегодня мы были сильнее. Это командная победа», — отметил спортсмен. 

Он подчеркнул, что индивидуальные очки тоже имеют значение, но результат складывается из жесткой и агрессивной защиты всей команды. 

«Для меня самое важное, что мы очень хорошо делились мячом, а также контролировали щит. „Баскония“ — первая в Евролиге по подборам в нападении, и мы были готовы к этому», — рассказал игрок, выразив надежду, что казанцы продолжат показывать хорошую командную работу.

#уникс
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