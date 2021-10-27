УНИКС одержал вторую победу в Евролиге

В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке уверенно обыграл испанскую «Басконию» со счетом 83:69, решив исход встречи в первой половине игры.

После недавнего поражения в Саратове от «Автодора» в рамках лиги ВТБ сегодня казанцы принимали мощный испанский клуб в Евролиге. К слову, именно «Баскония» была последним местом работы наставника УНИКСа Велимира Перасовича, который в разные годы отработал с этой командой четыре сезона. Именно из «Басконии» в Казань летом перебрался нигерийский центровой Тони Джекири.

В нынешнем сезоне интернационал «Басконии» (1 испанец и 16 легионеров) сначала два раза проиграл, чтобы потом трижды подряд победить. В активе УНИКСа была одна победа при четырех поражениях. Ранее команды встречались в Евролиге в сезоне 2016-17, когда испанцы дважды победили.

УНИКС начал игру в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Андрей Воронцевич. В первой четверти казанцы стартовали на загляденье, реализовав три первых броска — 7:3. А затем УНИКС выдал впечатляющий рывок 10-0, 17:6 на табло. Гости забивают только издали, 17:12, четыре подряд. Первым же касанием забивает звездный дебютант казанцев О Джей Мэйо. Итог четверти 24:17.

Вторую четверть УНИКС начал еще более впечатляюще, не позволяя басконцам набрать ни одного очка шесть с половиной минут. Итогом стал мощнейший рывок хозяев 18-0. И как резво полетели «трехи» у хозяев — 48:19 от рук Айзейя Кэнаана, восьмое дальнее попадание казанцев. «Баскония» в ступоре, у гостей ничего не получается. Давно УНИКС так блестяще не защищался, позволив соперникам за эти 10 минут набрать всего 6 очков. 48:23 после первой половины. Ключевые цифры: подбор 27-3, перехваты 7-2.

В третьей четверти игра немного успокоилась. Гости постепенно пришли в себя, хозяева замедлили свое нападение. Достигнув счета 53:27, казанцы позволили испанцам заметно поправить статистику, 57:38, 60:44. Вполне логично, что «Баскония» этот период выиграла, на табло 66:44.

В заключительной десятиминутке УНИКС вернул соперника на подобающую дистанцию — 75:50. Стал попадать Хезонья. Пришло время дебюта в Евролиге Артема Комолова. «Баскония» пытается поправить разницу — 79:65. Но и только. Уверенная победа хозяев, 83:69.

УНИКС (Казань, Россия) — «Баскония» (Витория, Испания) — 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25). Самые результативные: Д. Браун (14+6 подборов + 5 перехватов), Воронцевич (14+7 подборов + 3 передачи), Брэнтли (11) — Болдуин (23), Костелло (18), Седекерскис (11+12 подборов).

В следующем туре 29 октября УНИКС примет дома испанский же «Реал».