Форвард УНИКСа Марио Хезонья вторую неделю подряд в символической сборной Единой Лиги

Форвард УНИКСа Марио Хезонья попал в символическую сборную Единой Лиги. Для хорватского баскетболиста данное достижение стало вторым кряду.

В гостевом матче против «Нижнего Новгорода» Хезонья оказался в шаге от дабл-дабла, набрав 17 очков, сделав 9 подборов и 3 передачи. Кроме того, форвард записал на свой счет 5 перехватов и 2 блокшота. Марио стал лучшим в составе обеих команд и по коэффициенту эффективности (25).

Стоит отметить, что помимо форварда казанской команды, в символическую сборную недели вошли также защитники Алексей Швед (ЦСКА) и Евгений Воронов («Парма»), а также форварды Евгений Беляков («Цмоки-Минск») и Семен Антонов (ЦСКА).

Напомним, 27-летний баскетболист наряду с Тони Джекири О Джеем Мэйо и Марко Списсу является одним из четырех легионеров УНИКСа, оставшихся в расположении клуба.

После 16 матчей регулярного сезона Единой Лиги УНИКС идет на первом месте со статистикой 14-2. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором назвала фаворитов грядущего плей-офф баскетбольной Единой Лиги.