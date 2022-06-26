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Спорт
26 июня 2022  14:18
Дамир Садриев

Форвард УНИКСа Евгений Валиев покинул казанский клуб

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Российский форвард УНИКСа Евгений Валиев покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Валиев перешёл в УНИКС в июле прошлого года. В минувшем сезоне россиянин провел в составе казанского клуба три матча, проводя на площадке в среднем чуть более одной минуты.

Напомним, помимо Валиева команду уже покинули Дмитрий Узинский, Артем Комолов и Артем Клименко. Продлили контракты с казанским клубом Андрей ВоронцевичВячеслав Зайцев и Георгий Жбанов.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.

#баскетбол #БК Уникс #единая лига втб
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