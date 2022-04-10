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Спорт
10 апреля 2022  13:56
Дамир Садриев

Форвард УНИКСа Джон Браун попрощался с болельщиками и заявил, что не вернется в Казань

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Форвард баскетбольного УНИКСа Джон Браун в социальных сетях прокомментировал свой уход из казанского клуба.

По словам американского баскетболиста, несмотря на любовь и поддержку болельщиков, в Казань он уже не вернется.

«Прошу прощения за ожидание, но в силу обстоятельств я не вернусь в Россию. От всего сердца хочу поблагодарить настоящих болельщиков и друзей, независимо от того из Казани вы или нет. С вашей любовью и поддержкой я мог делать свою работу на высоком уровне. Я люблю вас всех. Мир вам и вашим семьям», – заявил Браун.

Помимо Джона Брауна, контракты с УНИКСом расторгли также американцы Джон Холланд и Айзея Кэнан. 

Напомним, ранее УНИКС анонсировал возвращение разыгрывающего Лоренцо Брауна.

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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