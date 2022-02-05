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Спорт
5 февраля 2022  09:36
Дамир Садриев

Форвард УНИКСа Джон Браун побил легендарный рекорд Евролиги, который держался 21 год

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Форвард УНИКСа Джон Браун III побил рекорд по перехватам за сезон за всю историю Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Баскетболист казанской команды оформил 5 перехватов в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (76:67) и довел их суммарное количество за сезон до 66. Предыдущий рекорд (64 перехвата за сезон) легендарного аргентинского баскетболиста Ману Джинобили держался 21 год. 

В нынешнем сезоне американский баскетболист делает по 2,8 перехата за матч и по данному показателю является единоличным лидером Евролиги. Стоит отметить, что несмотря на то, что Браун побил рекорд, в его запасе есть еще 11 игр чемпионата. УНИКС после победы над «Жальгирисом» вышел на шестое место и укрепил свои позиции в топ-8 Евролиги.

Следующую игру в главном баскетбольном турнире Старого света казанский коллектив проведет против сербской «Црвены Звезды» в казанском «Баскет-холле». Начало встречи – 11 ферваля 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в Каунасе над «Жальгирисом» в Евролиге.

#БК Уникс #Баскетбол #Евролига
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