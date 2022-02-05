Форвард УНИКСа Джон Браун побил легендарный рекорд Евролиги, который держался 21 год
Форвард УНИКСа Джон Браун III побил рекорд по перехватам за сезон за всю историю Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Баскетболист казанской команды оформил 5 перехватов в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (76:67) и довел их суммарное количество за сезон до 66. Предыдущий рекорд (64 перехвата за сезон) легендарного аргентинского баскетболиста Ману Джинобили держался 21 год.
В нынешнем сезоне американский баскетболист делает по 2,8 перехата за матч и по данному показателю является единоличным лидером Евролиги. Стоит отметить, что несмотря на то, что Браун побил рекорд, в его запасе есть еще 11 игр чемпионата. УНИКС после победы над «Жальгирисом» вышел на шестое место и укрепил свои позиции в топ-8 Евролиги.
Следующую игру в главном баскетбольном турнире Старого света казанский коллектив проведет против сербской «Црвены Звезды» в казанском «Баскет-холле». Начало встречи – 11 ферваля 19:00 по московскому времени.
Напомним, ранее главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в Каунасе над «Жальгирисом» в Евролиге.