Перасович о победе над «Жальгирисом»: «Сегодня нам удалось надежно отзащищаться»

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе победу в Каунасе над «Жальгирисом» в Евролиге (76:67).

Наставник отметил надежную игру УНИКСа в защите.

«Наш соперник сумел набрать только 28 очков во второй половине встречи, поскольку мы стали более собранными в защите. Считаю, игра в обороне всегда должна быть приоритетом. Рад, что сегодня нам удалось надежно отзащищаться на протяжении большей части игры, за исключением первой четверти», — заметил специалист.

Перасович добавил, что эта победа очень важна для УНИКСа, борющегося за попадание в плей-офф.

«На старте второго круга у нас было несколько очень тяжелых игр, и теперь наша задача побеждать на домашней площадке и постараться обыграть соперников на выезде», — заключил он.