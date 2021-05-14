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Ру Тат
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14 мая 2021  15:22
Сергей Гаврилов

Форвард УНИКСа о втором матче с «Зелена Гура»: Мы будем гнуть свою линию

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Форвард казанского УНИКСа Павел Антипов рассказал клубной пресс-службе, что он думает о сегодняшнем ответном матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ на выезде с польской «Зелена Гура», подчеркнув, что казанцы не отойдут от своей игры.

«Конечно «Зелена Гура» проведет работу над ошибками, и дома будет играть по-другому. Безусловно, они сделают все, чтобы навязать борьбу и не заканчивать сезон так быстро. Но мы тоже не намерены отступать и будем гнуть свою линию», – заявил воспитанник УНИКСа.

В первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ казанцы дома разгромили позавчера «Зелену Гуру» (87:60), ответный матч в серии до двух побед пройдет сегодня в Польше, начало игры в 21:00 по московскому времени.  

бк уникс павел антипов единая лига втб
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