Форвард УНИКСа о втором матче с «Зелена Гура»: Мы будем гнуть свою линию

Форвард казанского УНИКСа Павел Антипов рассказал клубной пресс-службе, что он думает о сегодняшнем ответном матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ на выезде с польской «Зелена Гура», подчеркнув, что казанцы не отойдут от своей игры.

«Конечно «Зелена Гура» проведет работу над ошибками, и дома будет играть по-другому. Безусловно, они сделают все, чтобы навязать борьбу и не заканчивать сезон так быстро. Но мы тоже не намерены отступать и будем гнуть свою линию», – заявил воспитанник УНИКСа.

В первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ казанцы дома разгромили позавчера «Зелену Гуру» (87:60), ответный матч в серии до двух побед пройдет сегодня в Польше, начало игры в 21:00 по московскому времени.