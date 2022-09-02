Форвард «Рубина» Муллин рассказал, что стало главным фактором при возвращении в Казань

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин поделился деталями своего возвращения в казанский клуб в это межсезонье.

«Все произошло неожиданно. Я уже должен был ехать в "Акрон", и мне позвонил Олег Саныч Веретенников, спросил, не подписал ли я с кем контракт и готов ли присоединиться к "Рубину". Я в тот момент уже проходил медосмотр, но контракт подписан еще не был. Саныч спросил: "Приедешь?" Даже думать не стал и поехал. Финансовый вопрос? Конечно нет. Главный фактор – это город, где я играл по юности и где была моя первая взрослая команда. Казань есть Казань, тут объяснять нечего», – заявил Муллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Кроме того, футболист поделился эмоциями после возвращения в Казань.

«Эмоции шикарные. Доволен и рад, что вернулся. Теперь главная задача – поскорее начать забивать в официальных играх и доказывать, что я здесь не случайно. Что изменилось? Если говорить о городе, то многое изменилось, Казань выросла, стало много новых жилых комплексов, дороги, как обычно, шикарные. А в плане клуба и базы, то люди работают все те же. Меня все вспомнили, когда я был еще помоложе. А сейчас вот постарше, с бородой с усами (смеется)», – подчеркнул Муллин.

Напомним, Муллин уже выступал за казанский клуб с 2014 по 2017 год. Игрок провел на поле 6 игр, где отличился одним мячом. В нынешнее трансферное окно он перешел в «Рубин» из волгоградского «Ротора» в статусе свободного агента.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Камилем Муллиным.