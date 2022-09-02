«Бежишь – беги, бьешь – бей»: Камиль Муллин – о Слуцком и возвращении в «Рубин»

После вылета в Первую лигу «Рубин» сильно перелопатил состав, собрав новую команду для возвращения в РПЛ. Одним из трансферов Казани летом стал хорошо известный татарстанским болельщикам Камиль Муллин. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» 28-летний форвард рассказал о своем возвращении в Казань и прокомментировал старт «Рубина» в новом сезоне.

Камиль Муллин: «Я получаю игровое время, и даже при выходе на замену у меня есть моменты. Осталось лишь их реализовать» Фото: rubin-kazan.ru

«Почему не попадаю в стартовый состав? Решение тренерского штаба»

Камиль, как самочувствие?

Все хорошо. Работаем, готовимся к следующей домашней игре с «Аланией». Надеемся увидеть на трибунах столько же болельщиков, как и на игре с «КАМАЗом».

Вы не ездили на выездной матч в Ульяновск, в чем дело?

Да, я не ездил на матч с «Волгой», было небольшое повреждение. Лечился и остался в Казани, сейчас все хорошо.

А если убрать за скобки игру с «Волгой», почему пока не попадаете в стартовый состав?

Это решение тренерского штаба. К тому же у меня очень сильный конкурент в лице Виталия Лисаковича. Он очень хорошо выглядит, приносит пользу команде. В любом случае я получаю игровое время, и даже при выходе на замену у меня есть моменты. Осталось лишь их реализовать. Думаю, если я забил бы в игре с «Кубанью» и «КАМАЗом», точно получил бы место в старте в какой-либо игре. Плюс, видите, травма сыграла свою роль. Еще много матчей, чемпионат только начался, все впереди.

В предсезонке вы были лучшим бомбардиром команды.

Да, в товарищеских матчах вроде бы получалось. И убегал, и забивал. А сейчас, может быть, накопилась какая-то усталость и травма дала о себе знать. Моменты есть в играх, надо реализовывать. Вот в тех же матчах с «Родиной» и «Кубанью», с «КАМАЗом» тоже со стандарта был момент. Надо выжимать максимум.

Какие впечатления от работы с Леонидом Викторовичем?

У Викторыча серьезные требования: всегда работать на максимуме, всегда стараться. Как форварду, открываться в зоны и работать на спринтах, на скорости, на моих сильных качествах. Он говорит так: «Не надо выдумывать и делать велосипед: бежишь – беги, бьешь – бей».

«Олег Веретенников спросил, не подписал ли я с кем контракт и готов ли присоединиться к «Рубину». Даже думать не стал и поехал» Фото: rubin-kazan.ru

«Финансовые условия? Конечно нет. Главный фактор при возвращении – город»

Поговорим о возвращении в Казань. Как так произошло, что вы вернулись в «Рубин»?

Все произошло неожиданно. Я уже должен был ехать в другую команду, и мне позвонил Олег Саныч Веретенников, спросил, не подписал ли я с кем контракт и готов ли присоединиться к «Рубину». Я в тот момент уже проходил медосмотр, но контракт подписан еще не был. Саныч спросил: «Приедешь?» Даже думать не стал и поехал.

Это был «Акрон»?

Да.

Как раз после того, как «Рубин» перехватил вас у «Акрона», многие начали бушевать, что Казань скупает всю Первую лигу. Действительно ли финансовые условия были больше?

Конечно нет. Главный фактор – это город, где я играл по юности и где была моя первая взрослая команда. Казань есть Казань, тут объяснять нечего.

Представляли когда-нибудь, что после столь долгого перерыва еще вернетесь в «Рубин»?

Если бы мне сказали после того, как у меня закончился контракт с «Ротором», что я вернусь в Казань, не поверил бы.

Какие эмоции испытали после возвращения?

Эмоции шикарные. Доволен и рад, что вернулся. Теперь главная задача – поскорее начать забивать в официальных играх и доказывать, что я здесь не случайно.

Что изменилось за то время, что вас здесь не было?

Если говорить о городе, то многое изменилось, Казань выросла, стало много новых жилых комплексов, дороги, как обычно, шикарные. А в плане клуба и базы, то люди работают все те же. Меня все вспомнили, когда я был еще помоложе. А сейчас вот постарше, с бородой с усами (смеется).

«С Ринатом Билялетдиновым, который сейчас тоже в Казани, к сожалению, не пересекался. График достаточно насыщенный, и плюс я теперь папа» Фото: © «Татар-информ»

«Перевез семью с собой в Казань. Теперь нет перелетов и головной боли»

С кем из команды больше всего общаетесь в коллективе?

Общаюсь и поддерживаю связь со всеми. А так Игорь Горбунов, Марат Апшацев, Артем Попов, Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев. Со всеми, кто говорит на русском языке, хорошо общаемся, даже с Джоэлем Фамейе нормально находим общий язык.

С Али Аднаном?

С Али посложнее. Если Джо разговаривает чуть по-русски, то Али только на английском языке. Здороваемся с ним: «Привет, как дела?» Он же тоже, как и я, мусульманин. Я с ним постоянно «салам алейкум» общаюсь.

Ваш первый профессиональный тренер Ринат Билялетдинов тоже сейчас в Казани. Не пересекались с ним?

К сожалению, не пересекался. Такой график достаточно насыщенный, и плюс я теперь папа. С сыном очень много времени проводим, поэтому сложно найти свободное время.

Семью также перевезли в Казань?

Да, конечно, чтобы не жить на два города. Теперь я не думаю о перелетах, что они там, а я тут. Нет головной боли. Они со мной, и я спокойно сосредоточен на футболе.

«Думаю, для фан-движений и ультрас Fan ID – это не особо хорошо, а для обычных болельщиков ничего особенного не изменилось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Разница между Казанью и Волгоградом? У них любовь к «Ротору» заложена с детства. У «Рубина» с этим посложнее»

Как вам атмосфера на игре с «КАМАЗом»?

Отличная атмосфера. Я, конечно, в таких масштабных и посещаемых матчах уже участвовал в Волгограде. Там мы собирали и по 30, и по 36 тысяч. Так что для меня это нормально, но сама атмосфера на татарстанском дерби впечатляет.

Классная атмосфера была и на другом татарстанском дерби в Нижнекамске. Тем более что «Нефтехимик» тоже ваш бывший клуб.

Я там всех прекрасно знаю. И администраторов, и массажистов, и некоторых футболистов. К тому же Нижнекамск для меня такая команда, которой я частенько забивал на выездах: по статистике четыре гола в трех матчах. Они меня побаиваются там.

Видимо, Слуцкий знал об этом и решил поберечь «Нефтехимик».

Да, в Нижнекамске недавно я на поле не вышел. Как раз тогда у меня был дискомфорт. К тому же сама игра была очень тяжелая, команда осталась в меньшинстве. Если тренерский штаб не выпустил меня на замену, значит, это правильное решение.

Говоря о «Роторе», у них во Второй лиге сумасшедшая посещаемость. Следите за своей бывшей командой?

Не то чтобы слежу, но поглядываю. Знаю, что сейчас идут на первом месте. В Волгограде любят футбол. Это по-настоящему футбольный город.

Есть разница между тем, как болеют в Казани и в Волгограде?

У них любовь к «Ротору» заложена с детства. У «Рубина» в Казани с этим посложнее, потому что большая конкуренция: есть и «Ак Барс», и УНИКС, и «Зенит-Казань». А в Волгограде только «Ротор».

А сами вы ходите на другие виды спорта?

В свой прошлый визит в Казани я ходил на «Ак Барс». Даже попадал на дерби с «Салаватом Юлаевым», интересно было.

В связи с такой посещаемостью в Казани и в Волгограде как относитесь к Fan ID?

Честно говоря, даже не знаю. Думаю, для фан-движений и ультрас это не особо хорошо, а для обычных болельщиков ничего особенного не изменилось. Не могу сказать с уверенностью, сам не сталкивался.

«В Волгограде любовь к «Ротору» заложена с детства. Это по-настоящему футбольный город» Фото: rotor-vlg.com

«На татарском разговариваю свободно. Меня даже мама на татарском ругает»

Интересно, в 2015-м вы были в «Рубине» чуть ли не единственным татарином вместе с Набиуллиным. Сейчас то же самое с Фаттаховым. Почему так, как думаете?

Видимо, «Рубин» не может быть без Камиля Муллина (смеется).

Ощущаете ли на себе, как-то по особому, что вы татарин в «Рубине»?

Конечно, ощущается. Бывает даже с трибун люди поддерживаю на татарском языке. Правда, пока ни разу не приходилось им кричать в ответ.

А вы разговариваете на татарском?

Конечно, свободно.

Для московских татар кажется нетипичной такая привязанность к татарскому языку и республике.

Да, я родом я из Москвы, но рос и жил в Нижегородской области. За это спасибо моим родителям, и бабушке с дедушкой. Мама меня постоянно ругает на татарском, и диалоги в семье в основном проходят на татарском.

Помните вашу первую поездку в Казань? Все-таки уехать из московского «Локомотива», где вы были одним из любимцев болельщиков, наверняка было тяжеловато.

Да, прекрасно помню. Я подписал контракт и полетел на сборы в Испанию, где команда готовилась к игре с «Бетисом» в Лиге Европы. Представляете, мне 20 лет, только вчера я играл за молодежку, и тут сразу такой уровень. Те эмоции навсегда.

В «Рубине» тогда у вас не очень получилось. Не жалеете, что не остались в «Локомотиве», где были лучшим бомбардиром молодежки?

Сейчас уже время не отмотать назад и глупо жалеть. Это судьба, и если пришло предложение от такого клуба, то от него не отказываются. К тому же я приходил в «Рубин» к знакомому для себя тренерскому штабу, к Ринату Саярычу и к Владимиру Маминову. С Маминовым я работал в дубле «Локо», и после того как он перешел в Казань, позвал меня. Я, конечно же, согласился.

«Конечно, цель – только стать чемпионами и выйти с «Рубином» в Премьер-лигу» Фото: rubin-kazan.ru

«Цель – только стать чемпионами и выйти с «Рубином» в Премьер-лигу»

В первом интервью по возвращении вы сказали, что хотите надеть золотые медали. Цель осталась той же?

Конечно, цель – только стать чемпионами и выйти с «Рубином» в Премьер-лигу.

А не смутил ли неудачный старт? И вообще можно ли считать старт неудачным?

Сложно сказать. Мы абсолютно новая команда, новый коллектив. Нам еще нужно время, чтобы сыграться. В любом случае на нас готовятся достаточно серьезно. Каждая команда выходит заряженной. Та же «Волга» вроде идет на последнем месте, но зубы показали, забивали, бодались.

У вас есть опыт в ФНЛ, и вы наверняка видите, как команды нетипично для себя именно против Казани выдают «матч жизни».

Да, само собой. Даже в Волгограде, когда мы вылетели из РПЛ, против нас закрывались и приходилось как-то скрывать либо через фланги, либо через контратаки. Так и сейчас. Все когда выходят на матч с «Рубином», они хотят вничью сыграть как минимум. Проиграть будет не так обидно, но если возьмут ничью – это будет как победа.

Есть какие-то персональные цели на сезон?

Хотелось бы забить за сезон больше десяти мячей.