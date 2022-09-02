Форвард «Рубина» Муллин – о Fan ID: «Для фан-движений и ультрас это не особо хорошо»

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин прокомментировал введение системы паспорта болельщика Fan ID на стадионах Чемпионата мира по футболу – 2018 в Российской Премьер-лиге.

«Мое отношение к Fan ID? Честно говоря, даже не знаю. Думаю, для фан-движений и ультрас это не особо хорошо, а для обычных болельщиков ничего особенного не изменилось. Не могу сказать с уверенностью, сам не сталкивался», – заявил Муллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Кроме того, 28-летний футболист поблагодарил болельщиков «Рубина» за хорошую посещаемость в этом сезоне и сравнил культуру боления в Казани и в Волгограде.

«Атмосфера на «Ак Барс Арене» в этом сезоне отличная. Я, конечно, в таких масштабных и посещаемых матчах уже участвовал в Волгограде. Там мы собирали и по 30, и по 36 тысяч. Так что для меня это нормально, но сама атмосфера в Казани впечатляет. Спасибо болельщикам.

«Ротор»? Не то чтобы слежу, но поглядываю. Знаю, что сейчас идут на первом месте. В Волгограде любят футбол. Это по-настоящему футбольный город. У них любовь к «Ротору» заложена с детства. У «Рубина» в Казани с этим посложнее, потому что большая конкуренция: есть и «Ак Барс», и УНИКС, и «Зенит-Казань». А в Волгограде только «Ротор», – подчеркнул форвард.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Камилем Муллиным.