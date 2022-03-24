Форвард «Рубина» Лисакович попал в число номинантов на звание лучшего игрока месяца в РПЛ

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович попал в число претендентов на звание лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в феврале/марте.

В четырех матчах после зимней паузы белорусский форвард казанского клуба забил три гола, а также отличился одной результативной передачей.

Стоит отметить, что в игре с «Ростовом» Лисакович получил прямую красную карточку, в следствие чего из-за дисквалификации пропустил матч с ЦСКА, а также не сыграет в предстоящей встрече против подмосковных «Химок».

Помимо футболиста «Рубина» в список претендентов попали также: полузащитники «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Вильсон Изидор нападающий ЦСКА Юсуф Языджи, а также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. Победитель будет определен по итогам голосования.

Напомним, ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал будущее легионеров казанского клуба, а также назвал задачу команды на сезон.