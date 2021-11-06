Форвард «Нефтехимика» о своем рекорде: Это особенный день для меня

Американский нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон прокомментировал клубной пресс-службе свой рекорд результативности, 181 очко, отметив помощь партнеров в матче с «Адмиралом» (Владивосток) (5:2).

Форвард признался, что долго шел к рекорду: «Сегодня у нас был хороший день. Самое главное, что мы добились победы. Насчет моего рекорда — я очень рад. 181 очко. Я очень долго работал над этим. Это особенный день для меня. Партнеры по команде подбадривали меня, но самое главное, что команда выиграла».

Дэн похвалил своих партнеров: «Егор Попов — очень умный центрфорвард. Надеюсь те комбинации, которые мы с ним наигрываем, в дальнейшем принесут много пользы команде. Мне очень комфортно в тройке с Егором и Анселем Галимовым. Я могу с ними разговаривать, и в каждой смене мы знаем, что мы делаем. Я очень рад играть с ними».

Комментируя неудачный старт в сезоне, форвард дал понять, что не расстраивался: «Чувствую себя одинаково. Возможно, бывают такие игры, когда просто не везет, и я надеюсь, что та череда неудач осталась позади».