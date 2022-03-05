Форвард «Авангарда» Прохоркин: «Были готовы, что Казань побежит, трибуны гнали их вперед»

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин прокомментировал победу над «Ак Барсом» со счетом 5:2 во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. По словам Прохоркина, стартовый натиск казанских хоккеистов был ожидаем.

«Мы на самом деле так и думали, что Казань побежит, им надо было сравнивать счет в серии, свои трибуны их гнали вперед. Но мы были готовы к этому, приложили все усилия, чтобы держать удар и не отступали назад. Отсюда и моменты, голы, это всё следствие большого желания обеих команд, получилась такая более открытая игра», – цитирует нападающего омского клуба Metaratings.

Также хоккеист прокомментировал две шайбы «Авангарда» в меньшинстве, ставшие залогом успеха во второй игре серии.

«Хорошие голы, да, правильно ещё и дальняя лавка. На самом деле не знаю как объяснить. Мы в сезоне ни одной не забили такой, а тут сразу же две. В принципе, это то, чем мы занимались, отрабатывали и такую игру, и вот они плоды», – заявил Прохоркин.

Напомним, после двух матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 2:0 в пользу омского клуба. Следующие игры пройдут 6 и 8 марта в Балашихе.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах второй игры серии, в которой омичи разгромили «Ак Барс» со счетом 5:2.