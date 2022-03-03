Форвард «Авангарда» Грицюк об игре с «Ак Барсом»: «Против такой команды отступать нельзя»

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал победу (2:1 ОТ) над «Ак Барсом» в первой игре 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. По словам хоккеиста, первая игра серии прошла без преимущества той или иной команды.

«В первом периоде, наверное, мы больше владели инициативой. Во втором, как мне показалось, уже они перехватили, больше играли в нашей зоне в том числе из-за наших удалений. А что касается третьего периода, то, мне кажется, что он вообще нейтрально прошёл. Где-то, может быть, мы их в зоне подпирали при удалении, а так, наверное, в концовке они забрали инициативу. Но хорошо, что хорошо кончается – мы победили», – цитирует Грицюка Metaratings.

Также нападающий поделился ожиданиями от предстоящих матчей серии. «Отступать, мне кажется, не имеет смысла против такой команды, которая только и хочет наседать. Я ожидал, что в плей-офф будет совсем другой хоккей, другая зона ответственности. Каждый матч может стать для тебя последним, поэтому здесь уже совсем другой уровень соперничества. Может, и не такой зрелищный хоккей, но именно так нужно играть кубковые матчи», – заявил Грицюк.

Напомним, в первом матче четвертьфинала Востока «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах дебютной игры серии.