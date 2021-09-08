Форвард «Ак Барса»: Всегда есть нервозность, когда проигрываешь третью игру подряд

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), признав нервозность команды.

«Думаю, играли неплохо, самоотверженно. Выиграли много единоборств, но, к сожалению, пропустили ненужный гол в третьем периоде. Не забитый буллит, где-то опять ошиблись в своей зоне в овертайме. Итог — очередное поражение», — сказал Александр.

Говоря о слабой реализации — всего две забитые шайбы за два последних матча, Бурмистров отметил нервозность казанцев.

«Конечно, всегда есть нервозность, когда играешь за такой клуб и проигрываешь третью игру подряд. Ребята все нервничают, эмоций много. Где-то чего-то не хватает. Наверное, через работу на тренировках это должно прийти обратно, и будем показывать другой хоккей», — отметил спортсмен.

В то же время форвард не видит причину неудач в несыгранности команды с 11 новичками.

«Считаю, что обновление команды — это нормально, это часто случается. Прошлую команду нужно забыть, это уже история. Сейчас у нас новые игроки, ребятам очень много доверяют. Надеюсь, они выстрелят», — заключил игрок.