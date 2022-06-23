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Спорт
23 июня 2022  09:57
Дамир Садриев

Форвард «Ак Барса» Уил может перейти в «Динамо»

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Канадский нападающий «Ак Барса» Джордан Уил может перейти в «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, помимо московского клуба хоккеист имеет варианты продолжения карьеры в одной из команд швейцарского чемпионата. 

Кроме того, отмечается, что в действующем контракте Уила имеется пункт о запрете на обмен, поэтому необходимо либо согласие самого хоккеиста, либо расторжение контракта.

В минувшем сезоне в составе «барсов» канадец набрал 32 (12+20) очка в 42 матчах при показателе полезности -1. Контракт с казанским клубом действует до 30 апреля 2023 года.

Напомним, в это межсезонье по противоположному маршруту из «Динамо» в «Ак Барс» перешли Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Также сообщается о том, что переехать в Казань может форвард Станислав Галиев.

Ранее «Ак Барс» расторг контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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