Форвард «Ак Барса» Сафонов назвал ключевой фактор в разгроме над ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал разгромную победу казанского клуба над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ключевой фактор? Я бы выделил нашу игру во втором периоде. Наверное, это и было ключевым! Нам удалось перехватить инициативу, когда забили вторую шайбу, которая оказалось победной. Правда я до сих пор не понял кто её забил - Артём Галимов, который бросал или Кирилл Панюков, который был под воротами и мог подправить летящую шайбу. Далее, на мой взгляд, мы через работу наиграли на следующие голы», – цитирует Сафонова Metaratings.

Кроме того, 20-летний хоккеист рассказал об особенностях предсезонных сборов в «Ак Барсе» Олега Знарка.

«Пришёл новый тренерский штаб, соответственно, поменялись требования. Поэтому, всё было по-новому. В целом всё прошло нормально. В зале была другая работа, на льду другие упражнения, кардинально всё по-другому», – подчеркнул Сафонов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.