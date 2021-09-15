Форвард «Ак Барса» об игре против «Сочи»: Эта победа была нам очень нужна

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал клубной пресс-службе победу на выезде над «Сочи» (3:2 Б), признав, что поначалу у гостей игра не получалась.

«Матч начался не совсем по нашему плану. Мы хотели сразу завладеть инициативой, создавать моменты, но в первом периоде ничего не получалось. После удалений выстояли втроем. Сейчас такое время, что не хочешь удаляться, а все равно за что-то удаляемся», — посетовал игрок.

Он отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию команда не опустила руки и боролась до конца.

«Сейчас такое тяжелое время, что не получается у нас строго начать игру с первых минут. Соперник наказывает за любую ошибку, — рассказал Лукоянов. — Эта победа была нам очень нужна и в плане очков, и в плане игры, и в плане ситуации вообще».

Комментируя возвращение голкипера Тимура Билялова, Лукоянов признал, что казанцы очень нуждались в нем.

«Конечно, мы все знаем, что вратарь — это полкоманды. В этот тяжелый момент он нам очень нужен был. Да, у нас два хороших вратаря и выход Тимура все равно нас освежил. Он давно в нашей команде, мы знаем, как он играет», — объяснил спортсмен.

Говоря о новичках команды, форвард сказал, что им нужно время для полной адаптации.

«Не сказал бы, что они не могут освоиться. Ситуация такая, что чуть-чуть чего-то не хватает и она на них, может быть, давит. Мы разговариваем, помогаем им. Стараемся для начала хорошо сыграть в обороне, а дальше, думаю, будет получаться и в атаке», — сказал Лукоянов и посчитал, что вопросы здесь не к только новичкам, а ко всей команде.